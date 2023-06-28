أوراق الجوافة.. مفيدة للإسهال وتنقص الوزن

لدى أوراق الجوافة العديد من الفوائد الصحية، لأنها تحتوي على الكثير من العناصر المهمة للجسم، مثل مضادات الأكسدة، والعوامل المضادة للجراثيم، والمضادة للالتهابات وغيرها، وتعتبر أوراق الجوافة واحدة من أهم الأعشاب الموجودة بسبب خصائصها الطبية الكثيرة، وحديثاً للاستفادة من فوائد ورق الجوافة توفرت منتجات على شكل كبسولات أو شاي أوراق الجوافة.

1- علاج الإسهال

تعتبر أوراق الجوافة فعالة في تخفيف الأمعاء وتقليل التبرز كما أنه يخفف من آلام الإسهال يمكنك ببساطة شرب شاي أوراق الجوافة أو مستخلص الجوافة في شكل كبسولة لعمل مشروب أوراق الجوافة لعلاج الإسهال:

حضري 30 جرام من أوراق الجوافة مع حفنة من دقيق الأرز واغليها في كوبين من الماء واشرب الخليط مرتين في اليوم.

2- علاج بعض أنواع السرطان

تعتبر الجوافة فعالة للغاية في الوقاية من بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان المعدة وسرطان البروستاتا. يعتبر مستخلص أوراق الجوافة فعالاً للغاية في علاج مرضى سرطان المعدة (المعدة) أوراق الجوافة غنية بمضادات الأكسدة ، ومضادات السرطان والخصائص المضادة للأورام القادمة من الليكوبين ، والكيرسيتين وفيتامين سي إنهم يعملون معًا كمركب لجعل الجذور في الجسم محايدة.

يمكن أيضًا علاج سرطان البروستاتا عن طريق تناول أوراق الجوافة. أوراق الجوافة غنية بالجليكوبين وهي فعالة للغاية في مكافحة بعض أنواع السرطان. يمنع إنتاج الأندروجين ، وهو الهرمون الذكري الذي ينمو بعض الخلايا في سرطان البروستاتا. بسبب حقيقة أن أوراق الجوافة غنية بفيتامين أ ، يقال إنها فعالة في علاج سرطان البروستاتا.

3- إنقاص الوزن

يُعتقد أن أوراق الجوافة لديها القدرة على منع تحويل النشويات المعقدة إلى سكريات. نتيجة لذلك ، يجب تكسير الكربوهيدرات في الكبد عن طريق الجسم. إليكم دور أوراق الجوافة: منع انتقال الكربوهيدرات إلى مركبات صالحة للاستعمال.

4- منع مرض السكري

عند نقع أوراق الجوافة في الشاي ، ثبت أن لها تأثيرًا كبيرًا في خفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري كما أنه يمنع امتصاص الجسم للسكروز والمالتوز مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم. جرّب شرب شاي أوراق الجوافة لمدة 12 أسبوعًا ويمكنك خفض مستوى السكر في الدم دون زيادة إنتاج الأنسولين.