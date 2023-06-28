حضري القهوة على الطريقة السعودية

تعتبر قهوة السعودية من أطيب المشروبات الساخنة لدي الكثيرين، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها مع ضيافة حلويات العيد.

قهوة السعودية

مقادير قهوة السعودية

- الماء : 5 اكواب

- قهوة سعودية : 7 ملاعق كبيرة

- هيل : ملعقة صغيرة (حبّ)

- كبش القرنفل : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات : ملعقة صغيرة (القهوة السعودية / جاهزة)

طريقة التحضير



1. ضعي الماء في إبريق على النار، وأضيفي القهوة السعودية.

2. أضيفي حبات الهيل، وكبش القرنفل، والبهارات السعودية، وحركي.

3. اتركي القهوة حتى يغلي الماء، ثم صفيه وصبيه في تيرمس مخصص للقهوة، مع حبات من الهيل، وقدميها ساخنة مع التمر.

قهوة السعودية



أهم 8 فوائد للقهوة



يعزز مستويات الطاقة

القهوة غنية بالكافيين المنبه. يزيد الكافيين من مستوى طاقتك لأنه يزيد من معدل الأيض ويزيد من إفراز الأدرينالين وهو الهرمون المسؤول عن إطلاق الطاقة في الدماغ. يقلل من التعب عن طريق تغيير مستويات بعض الناقلات العصبية في الدماغ.

يحمي من داء السكري من النوع 2

أظهرت بعض الدراسات أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. هذا بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة والتي تقلل الالتهاب.

ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري من النوع 2 ، قد يكون للقهوة آثار ضارة.

يتحكم في أعراض مرض باركنسون

أظهرت الدراسات أن الكافيين يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون. قد يساعد أيضًا الأشخاص المصابين بمرض باركنسون على التحكم بشكل أفضل في حركاتهم.

يساعد على صحة القلب

فنجان أو فنجانين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الكافيين يمكن أن يؤثر على مستويات ضغط الدم. لذلك ، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط إلى الحد من تناول الكافيين أو تقليله.

يحمي الكبد

تحمي القهوة العادية أو الخالية من الكافيين كبدك. وفقًا للدراسات ، من المرجح أن يكون لدى من يشربون القهوة مستويات صحية من إنزيمات الكبد مقارنة بمن لا يشربونه.

يمكن أن يزيد من طول العمر

وفقًا للدراسات الحديثة ، فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة لديهم مخاطر أقل للوفاة من بعض الأسباب الرئيسية للوفاة ، مثل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل الكلى.

يحمي الحمض النووي من التلف

يمكن أن تؤدي فواصل شرائط الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان أو الأورام إذا لم تقم الخلايا بإصلاحها. تقلل القهوة من تكسر خيوط الحمض النووي. تحتوي القهوة على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الحمض النووي من الجذور الحرة.

يقلل من دهون الجسم ويعزز الوزن الصحي

يزيد الكافيين الموجود في القهوة من معدل الأيض أثناء الراحة ، مما يؤدي إلى فقدان الدهون. تقلل القهوة أيضًا من الشهية ، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن. من أهم الأشياء لفقدان الوزن بشكل فعال هو النوم الجيد. قد تجعل القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء من الصعب عليك النوم بسهولة. لذا تأكد من تناول القهوة في الصباح فقط وتجنبها بعد الظهر والمساء.