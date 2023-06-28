رئيس وزراء الهند : وسام النيل أقوى تعبير عن عمق العلاقات والشراكة المصرية الهندية

تقدم رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقل أحر تحياته، إلى رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رئيس وزراء الهند يصف زيارته لمصر بأنها لا تنسى

وأعرب رئيس الوزراء مودي، عن امتنانه بالترحيب الحار والضيافة من الجانب المصري خلال زيارته الرسمية الأولى لمصر التي اختتمت مؤخرًا، واصفًا هذه الزيارة بـأنها لا تنسى.

وعبر رئيس وزراء الهند، عن سعادته بتوقيع "شراكة استراتيجية" بين البلدين خلال زيارته، كاشفًا عن اعتزازه بلقاءاته مع "وحدة الهند" في مجلس الوزراء المصري.

وكشف رئيس الوزراء الهند، عن ثقته في الشراكة بين مصر والهند، منوهًا بأن هذه التبادلات السياسية المنتظمة على أعلى مستوى ستساعد في تعزيز الشراكة بين البلدان في مجموعة من المجالات، مشددًا على أن وسام النيل أقوى تعبير عن عمق العلاقات والشراكة المصرية الهندية.

الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

وقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، رئيس وزراء الهند بقلادة النيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنا وقدرا، وفق ما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

ووقع الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

السيسي استقبل رئيس وزراء الهند

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

أكد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أنه استعرض مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كل أوجه علاقات بين مصر والهند واتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وقال إن المحادثات مع الرئيس السيسي كانت متميزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

رئيس وزراء الهند يصف زيارته لمصر بالتاريخية

ووصف رئيس الوزراء الهندي زيارته إلى مصر بالتاريخية، لافتًا إلى أن الزيارة ستعزز العلاقات بين مصر والهند وستعود بالفائدة على شعبي البلدين.