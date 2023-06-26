السيسي يمنح رئيس وزراء الهند قلادة النيل

قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس وزراء الهند بقلادة النيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنا وقدرا، وفق ما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

ووقع الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

السيسي استقبل رئيس وزراء الهند

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.