حريق اشتعل بمخلفات الأخشاب بمدينة 6 أكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب تابعة لشركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات وكميات من الأخشاب بشركة الكهرباء ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

هناك الكثير من الأخطار التي تهدد سلامة الإنسان وأمنه، وأصبحت الحوادث المنزلية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات من المواضيع التي تهم العالم، حيث أن أكثر الحوادث المنزلية تحدث بسبب جهل الإنسان وتهاونه في كثير من الأحيان في أخذ تدابير السلامة العامة.

فقبل التطرق لكيفية التعامل مع الحرائق يجب أولاً ذكر أهم مسببات الحرائق:

تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعاً، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث أن إطفائها في سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

التماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية والذي قد ينجم عن إرتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أوحصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدارة الكهربائية في المباني.

ومن المعروف مدى الآثار الوخيمة التي تخلفها الحرائق المنزلية ، إلا أنه من السهل تفاديها بإتخاذ تدابير إحتياطية سهلة مثل:

- يجب وضع خطة طوارئ تتضمن كيفية تصرف أفراد الأسرة في حال حدوث حريق، مثل تدريب أفراد العائلة جميعاً والأطفال خصوصاً على عملية الإخلاء في حال وقوع الطوارئ.

- إغلاق أسطوانة الغاز قبل النوم، وعدم وضع الأسطوانة مباشرة على الأرض وإنما محاولة وضعها في القاعدة المخصصة لها.