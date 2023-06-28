إقبال كبير على زيارة حديقة الحيوان في بنى سويف

إقبال كبير على حديقة الحيوان ببنى سويف

شهدت الحديقة توافد للأسر فى اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك والتى اصطحبت أطفالها ومشاهدة الحيوانات والطيور الموجودة داخل الحديقة.

وتوافد المواطنون على بيت الأسود الموجود بالحديقة لالتقاط الصور التذكارية داخل البيت، بالإضافة إلى زيارة بيت فرس النهر الموجود بالحديقة والاستمتاع بمدينة الملاهى.

قالت الدكتورة هبة أحمد إبراهيم، مدير حديقة حيوان بني سويف، إن الحديقة استقبلت عددًا كبيرًا من الزوار والمترددين احتفالًا بالعيد، وأضافت أن هناك خطة تم وضعها قبل عيد الأضحى لمواجهة أي زحام داخل الحديقة من خلال توفير سبل الراحة كافة للزائرين المترددين على الحديقة، وتركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزائرين أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة، مؤكدة أن الحديقة تضم عددًا كبيرًا من الحيوانات المتميزة لجذب المواطنين لمشاهدتها وتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لتسهيل دخول الزائرين من دون أي ازدحام.

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