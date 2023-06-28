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الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يحتفل بعيد الأضحى المبارك .. صور
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يحتفل بعيد الأضحى المبارك .. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

اجتمع اعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذي بدأ بصلاة العيد في المركز الاسلامي بلندن . 

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وقد صرحت مرڤت خليل ان اعضاء الاتحاد يحرصون علي التجمع مع الاخوه والاصدقاء المصريين فضلا عن اداء شعائر العيد ولكن ايضا  لدعم روابط التواصل الاجتماعي بينهم جميعا وايمانا بالرساله التي تم اقامة الفرع في بريطانيا من اجلها . 

 

صلاة عيد الأضحى في بريطانيا

واضافت خليل ان مما يستحق الذكر ان صلاة العيد تقام علي مدار الصباح منذ السابعه وحتي الثانيه عشر ظهرا بمعدل صلاة كل ساعه وذلك حسب الفتوي التي سمحت بذلك في الحالات القصوي ، فالمصليين يتوافدون بكثره لاداء صلاة العيد بمعدل عدة الاف مما جعله من الصعب جدا احتواء هذا العدد في صلاه واحده . 

 

واختتمت خليل رسالتها بتوجيه التهنئه من الجاليه المصريه ببريطانيا الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والي مصر قيادة وشعبا وتمنياتهم بالتوفيق والسداد .

 

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يحتفل بعيد الأضحى المبارك .. صور
الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يحتفل بعيد الأضحى المبارك .. صور
الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يحتفل بعيد الأضحى المبارك .. صور

 

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