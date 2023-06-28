حفلات عيد الأضحى.. رابح صقر في الإمارات (الجمعة)

يستعد الفنان رابح صقر لحفله الغنائي الجديد في الإمارات، وذلك ضمن موسم حفلات عيد الأضحى المقام هناك، ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل عيد الأضحى لـ رابح صقر في الإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 30 من يونيو على مسرح الإتحاد أرينا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

رابح صقر يشارك في حفلات جولة المملكة 2023

كانت أحدث الحفلات الغنائية لـ رابح صقر من خلال ليلته في السعودية، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، التي انطلقت في مايو الماضي.

فعاليات جولة المملكة 2023

ويتضمن دليل فعاليات جولة المملكة 2023 التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة “مايو - سبتمبر” هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

وتضم جولة المملكة 2023 عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".