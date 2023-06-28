حكيم زياش يصل السعودية غدا الخميس لإجراء الكشف الطبي

بات الإعلان عن إنتقال النجم المغربي حكيم زياش إلي صفوف النصر السعودي أقرب من أي وقت مضي، وذلك بعدما توصل الطرفان إلي الرتوش الأخيرة في إتمام التعاقد.

حكيم زياش يُجري الكشف الطبي غدا

من المنتظر أن يصل حكيم زياش إلي السعودية غدا الخميس، لإجراء الكشف الطبي عليه قبل إعلانه لاعبًا رسميًا بصفوف نادي النصر السعودي.

وأعلن فابريزيو رومانو خبير الانتقالات فى أوروبا إن زياش سوف يحضر للرياض غدا لإجراء الفحوصات الطبية على ان يتم توقيع العقود النهائية وإغلاق الصفقة لانضمام حكيم زياش إلى النصر، كل هذا تم الاتفاق عليه مع تشيلسي منذ الأسبوع الماضي وأيضًا من جانب اللاعب".

تفاصيل عقد حكيم زياش مع النصر

كشف فابريزيو أن تشيلسى سيحصل على 15 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب المغربى بعقد مع النادى الإنجليزى حتى يونيو 2025، وذلك للتفريط في خدماته لصالح النصر.

وسيكون عقد حكيم زياش لمدة 3 سنوات مع النصر تنتهى في يونيو 2026، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 12 إلى 13 مليون يورو.

وفي حال إعلان النصر عن ضم حكيم زياش سيصبح ثالث لاعب من تشيلسي ينتقل إلي الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من إدوارد ميندي المنتقل للنادي الأهلي، وكاليدو كوليبالي المنضم مؤخرا لنادي الهلال.

في سياق متصل يجري مسؤلي نادي النصر مفاوضات متقدمه مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة النصر ستجلس مع اللاعب وحال رفض بروزوفيتش الانتقال للفريق السعودي فإن النادي سينسحب من المفاوضات.

ويأمل النصر السعودي على اقناع بروزوفيتش من خلال تشجيعه باللعب بجوار الدولي البرتغالي رونالدو خلال الموسم الجديد، وحكيم زياش الصفقة المنتظر إعلانها خلال ساعات.

وأخيرا يبحث نادي النصر، لحسم ملف الجهاز الفني، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى إتمام التعاقدات مع المحترفين الأجانب والعناصر المحلية الداعمة لقائمة العالمي في فترة المقبلة، لخلافة الفرنسي رودي جارسيا، الذي تمت إقالته في منتصف الموسم الماضي.

وكانت إدارة النصر السعودي اختارت البرتغال، لإقامة معسكر للعالمي، استعدادا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، وتبدأ أولى جولاته في 11 أغسطس المقبل.