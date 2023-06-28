الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن وقود ومقرات قيادة لقوات أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة القضاء عى أكثر من 670 جندي أوكراني ومرتزقة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

على محور دونيتسك تم صد 5 هجمات للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع متحرك من طراز Krab بولندية.

في محور جنوب دونيتسك في منطقة فريمفسكي صدت قواتنا هجومين للعدو.

في محور زابوروجيه أحبطت قواتنا أنشطة تخريب واستطلاع أوكرانية وبلغ إجمالي خسائر العدو 235 جنديا وتدمير مدافع D-20 وMsta-B.

في محور كوبيانسك تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

على محور كراسني ليمانسك أحبطت قواتنا أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في غابات سيريبريانسكي، وهزمت وحدات الألوية الميكانيكية 21، 42، 63، 67 والفوج الخامس عشر للحرس الوطني، وقضت على 115 جنديا أوكرانيا، ودمرت راجمة "غراد"، ومدفع Akatsiya، ومدافع هاوتزرD30.

في محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع Msta-B وD-20 و D-30.

في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك تم استهداف نقطة التمركز المؤقت لأركان قيادة لواء المشاة الآلي 56 واستهداف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب اللواءين 63 و10 وتدمير مستودع صواريخ وذخيرة للواء المدفعية 47 في دونيتسك.

دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ بريطانية مجنحة Storm Shadow و6 صواريخ HIMARS أمريكية.

تم إسقاط ثماني مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا.

هجوم صاروخي على ميليتوبول

وفي سياق متصل، تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم صاروخي أوكراني على مدينة ميليتوبول، بحسب ما أعلنت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية على المدينة.

وقالت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي، على مدينة ميليتوبول.

وجاء في البيان: "ليلا.. حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول" الواقعة في مقاطعة زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه القصف الصاروخي الأوكراني لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.

من ناحية ثانية، صدت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، بحسب ما أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف.

وقال تشيخوف، في إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود الأوكرانيين.

وأشار تشيخوف إلى أن الهجوم الأوكراني وقع في منطقة مالايا توكماتشكا.

وعلى الجانب الآخر، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانية ومناطق بمقاطعتي خيرسون وزابوريجيا.

وكانت تقارير أوكرانية أشارت إلى سقوط 8 قتلى جراء قصف روسي على مدينة كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن القصف الصاروخي دمر مطعما كان يعج بالزبائن.

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