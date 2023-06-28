شباب الكنيسة ببني سويف يوزعون الهدايا والبلالين على الأطفال عقب  صلاة العيد

شباب الكنيسة يوزع الهدايا على الاطفال

حرص شباب الكنيسة على توزيع الهدايا والبلونات و الشيكولاتة والورود علي الأطفال من الإخوة المسلمين عقب نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك أمام كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف مشاركة من إباء وشعب وشباب الكنيسة الإخوة المسلمين فرحة عيد الاضحى المبارك .

وقال القمص اشعياء ديماس راعي كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بمدينة بني سويف أن المبادرة تمت تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وبإشراف آباء الكنيسة حيث حرص شعب وشباب الكنيسة علي مشاركة الاخوة المسلمين فرحة العيد وإدخال البهجة والفرحة علي الأطفال بتوزيع هدايا عليه عقب نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك امام أمام الكنيسة

وأشاد القمص اشعياء ديماس بعلاقات المحبة والمودة التي تجمع المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف داعين الله أن يحفظ الله مصر وشعبها بصلوات نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتحت رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ياتى ذلك تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها وبإشراف القمص اشعياء ديماس والقس مرقس صموئيل والقس مكاريوس عدلي رعاة كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف .

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