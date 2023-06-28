مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو| فيديو

فشل جماعة الإخوان في إدارة ملفات الاقتصاد والخدمات، وأزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ندرة المتاح من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وغلق المصانع وهروب الاستثمارات نتيجة تدهور البنية التحتية.

وافتقد المواطن أدنى سبل الاحتياجات المعيشية والراحة، غياب أية مشاريع لتدشين طرق جديدة أو إصلاح الطرق الحالية، التدهور الملحوظ في السكك الحديدية ووقوع حوادث متتالية.

ثورة 30 يونيو

أزمة نقص أنابيب البوتاجاز والاتجار بها في السوق السوداء، نقص السلع التموينية بسبب سوء الإدارة، عدم القدرة على إدارة المشاكل الاقتصادية المتراكمة منذ 2011.

ثورة 30 يونيو

أخونة واستهداف مؤسسات الدولة، تهديد الأمن والسلم الاجتماعي عبر إدارة قائمة على التمييز، الانفلات الأمني غير المسبوق في تاريخ البلاد، تبني نهج إقصائي متعمد لكل القوى والتيارات السياسية، سوء إدارة الملفات الخارجية.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، بعنوان: مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو.