النصر يبرم صفقة كولومبية من الدوري الإيطالي

كشف نادي النصر الإماراتي تعاقده بشكل رسمي مع النجم الكولومبي كيفين أجوديلو، قادما من سبيزيا الإيطالي، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

أجوديلو

ولعب أجوديلو مع نادي بوجوتا الكولومبي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو هويلا الكولومبي بعدها إلى جنوة الإيطالي.

إعارة اللاعب إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي عام 2020، قبل أن يرحل إلى وإلى سبيزيا من 2020 إلى 2022، قبل أن يشتري سبيزيا، بطاقة اللاعب الدولية لموسم 2022-2023.



ويستهدف النصر إجراء تعاقدات قوية لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، واستعادة الثقة المهزوزة من جماهيره بعد موسم أخير للنسيان.

ولم يخوض لاعب خط الوسط أجوديلو في أي مباراة دولية مع منتخب بلاده الأول.

وكان النصر قد عانى من تراجع النتائج بشكل كبير في النصف الأول من الموسم المنقضي، وكان مهددا بالهبوط، ثم تحسن الحال في النصف الثاني للموسم.

شباب الأهلي يتوج بالدوري الإماراتي

توج فريق شباب أهلي دبي بلقب الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه، مساء الأحد، بعد فوزه على نظيره بني ياس.

وحقق فريق شباب الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بني ياس بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 وقبل الأخيرة من الدوري الإماراتي.

وافتتح فريق بني ياس أهداف المباراة عن طريق المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش في الدقيقة 61، فيما سجل هدفي فريق شباب الأهلي الثنائي عزيز جانييف ويحيى الغساني في الدقيقتين 70 و75، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

وحسم شباب الأهلي تتويجه باللقب هذا الموسم للمرة الثامنة في تاريخه مبكرا، دون أن ينتظر المرحلة الأخيرة بالبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الوحدة.



