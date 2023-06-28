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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

خطوة مفاجئة من النصر للتعاقد مع بروزوفيتش

بروزوفيتش
بروزوفيتش

يستهدف النصر السعودي التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أعضاء من مجلس إدارة النصر السعودي يسافرون اليوم إلى زغرب من أجل إقناع اللاعب بالموافقة على عرض العالمي ومزاملة كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أن إدارة النصر ستجلس مع اللاعب وحال رفض بروزوفيتش الانتقال للفريق السعودي فإن النادي سينسحب من المفاوضات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الكرواتي رفض عرضًا قبل ذلك من النصر، بعدما عرض العالمي 20 مليون يورو لمدة 3 مواسم على اللاعب.

وشددت على أن الكرواتي يرى أنه يستطيع اللعب في أوروبا ولا يريد أن ينتقل للدوري السعودي خلال الفترة الحالية، حيث يرغب في الانضمام لصفوف برشلونة خلال الموسم الجديد.

ويبحث النصر السعودي على اقناع بروزوفيتش من خلال تشجيعه باللعب بجوار الدولي البرتغالي رونالدو خلال الموسم الجدي، مما يجعل اللاعب أمامه فرصة لمزاملة الدون.

الجدير بالذكر أن النصر اقترب من التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الحالي، بعدما وصلت المفاوضات بين النادي واللاعب لمرحلة حاسمة خلال الفترة المقبلة.

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