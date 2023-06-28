انتظام الملاحة وحركة الصادرات والواردات بالموانئ المصرية أول أيام العيد

انتظام الملاحة بالموانئ المصرية.. أعلن قبل قليل، قطاع النقل البحري انتظام حركة الملاحة فى الموانئ البحرية المصرية دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وبالتزامن مع اول أيام عيد الأضحى المبارك .

ومع انتظام الملاحة بالموانئ المصرية، اكد البيان ان كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وان وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادرات و الواردات.

وأشار البيان إلى انتظام الملاحة بالموانئ المصرية،واستمرار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

حركة القطارات في العيد

انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي.. اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 868 رحلة يومياً وانتظام مواعيد قيامها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات .

تواجدت قيادات الهيئة في محطات السكة الحديد، وذلك لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء ٠١٢٧٤٤٢٢٩٢٥ وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات .

انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي

وأعلنت الهيئة عن تشغيل 176 قطارا إضافيًا بإجمالي 115904 مقعد علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023 خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم .

انتظام حركة القطارات

كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها ، داخل صالات الحجز. بالإضافة الى إستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له. وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها على الخطوط.