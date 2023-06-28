انتظام حركة القطارات بالوجهين البحري والقبلي أول أيام عيد الأضحى

انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي.. اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 868 رحلة يومياً وانتظام مواعيد قيامها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات .

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وتواجدت قيادات الهيئة في محطات السكة الحديد، وذلك لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء ٠١٢٧٤٤٢٢٩٢٥ وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات .

انتظام حركة القطارات على الوجهين البحري والقبلي

وأعلنت الهيئة عن تشغيل 176 قطارا إضافيًا بإجمالي 115904 مقعد علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023 خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم .

انتظام حركة القطارات

كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها ، داخل صالات الحجز. بالإضافة الى إستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له. وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها على الخطوط.

تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد وقفة عيد الأضحى.. شهدت حركة قطارات السكة الحديد اليوم الاربعاء، تأخيرات وتهدئات، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد اليوم الاربعاء.

أولًا: خط (القاهرة / الإسكندرية)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

ثانيًا: خط (القاهرة / السد العالي)

تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة.

- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.

ثالثًا: خط (بنها / بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

رابعًا: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

خامسًا: خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة