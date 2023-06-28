راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزع لحوم الأضحية على عمال النظافة

قام القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، اليوم الأربعاء، بذبح أضحية العيد لتوزيها على الأسر الولى بالرعاية بالغردقة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث إنه من المقرر أن يقوم راعي الأقباط الكاثوليك بالغردقة بتوزيع لحوم الخروف على عمال النظافة في الطرقات والفقراء من جيرانه.

يأتي ذلك تطبيقًا لما جاء بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان، ويأتي تجسيدًا لروح المحبة والتسامح.

وقال القمص يؤانس أديب أن ما فعله اليوم من ذبح الخروف شيء قليل مما يقدمه إخوته من المسلمين في مناسبات الكنيسة وأعيادها.

حيث إنه في أعيادهم تستقبل الكنيسة الكبير والصغير من مشايخ الأزهر والأوقاف وقيادات المحافظة وغيرها من المواطنين والأطفال.

جدير بالذكر أن القمص يؤنس أديب راعى الأقباط الكاثوليك بالغردقة حرص على شراء خروف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى يوم الإثنين الماضى استعدادا لذبحة وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا.

وجدد عهده بالترابط الدائم مع أصدقائه وأحبائه من المسلمين لمشاركتهم فرحتهم بحلول عيد الأضحى المبارك وقام بالبدء فى إحياء عادته السنوية والتى يقوم بها كل عام وهى شراء خروف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى استعدادا لذبحة وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد أن هذه العادة السنوية ضمن العادات لإحياء الحب والترابط بين المسلمين والمسيحيين، وهى جزء من التعبير عن فرحته بحلول عيد الاضحى المبارك وأن فعل ذلك الأمر هو تطبيق بما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية وتجسيد لروح المحبة والتسامح، وتطبيق ما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما أكد أنه سوف يضحي مع الشعب المصري وذبح الأضحية في أولى أيام العيد وتوزيع اللحوم على المستحقين، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مواطنين البحر الأحمر، وشعب مصر أعيادنا واحدة.

وأضاف راعى الأقباط الكاثوليك أن الأصدقاء والجيران والأحباب من المسلمين يشاركونه فى كل المناسبات فنحن نسيج واحد فى وطن واحد لذلك كان حريص على إحياء عادته السنوية وذبح الخروف بمناسبة عيد الأضحى المبارك والمشاركة فى جزءً بسيط وإسعاد أسرة لإدخال البهجة عليها.

جدير بالذكر أن القمص يؤانس يقوم بتوزيع فانوس رضان على الأطفال ياميش رمضان على الأسرة الأكثر احتياجا مع قرب حلول شهر رمضان.

كما يقوم بتوزيع حلوى المولد خلال الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف

القمص يؤانس