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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فوائد تناول لحمة الرأس فى عيد الأضحى المبارك

لحم الرأس
لحم الرأس

عيد الأضحى المبارك.. يكثر تناول لحوم الأضاحى والأعضاء الداخلية ولحمة الرأس واللسان والمخ وفى إطار خطة المعهد القومى للتغذية لنشر الوعى الغذائى نقدم لكم بعض الحقائق الغذائية لكل ١٠٠ جم مأكول عن الأضاحى ولحومها.

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فوائد لحمة الرأس 

وقال المعهد تعتبر لحمة الرأس من الأطعمة التى يكثر تناولها فى عيد الأضحى المبارك وتعتبر من الأطعمة الغنية بالبروتين الحيوانى المهم جدا لنمو الانسجة وتكوين الهرمونات والإنزيمات وتكوين كرات الدم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى إحتوائها على الحديد المهم لمحاربة أنيميا نقص الحديد والزنك المهم لعمليات نمو وتغيير الأنسجة 

 مرضى القلب  ومرضى اختلال دهون الدم 

وحذر المعهد مرضى القلب  ومرضى اختلال دهون الدم من تناول لحمة الرأس بإفراط.

فيما شدد المعهد على هؤلاء الفئات  ضرورة  الاعتدال في تناول  حيث أنها تحتوى على كمية عالية من الدهون حيث أن الــ 100 جم لحم مسلوق تحتوى على حوالى 15 جم من الدهون

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