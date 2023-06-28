لافتات تهنئة الرئيس السيسي لأهالي كفرالشيخ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المحافظ يشيد بشباب وفتيات المحافظة

شهدت عدد ميادين وشوارع محافظة كفرالشيخ، وأمام ديوان عام المحافظة، تعليق لافتات وبنرات تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهالي المحافظة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى المبارك.. الرئيس السيسي يهنئ أهالي محافظة كفر الشيخ

انتشار بنرات ولافتات تهنئة الرئيس لأهالي كفرالشيخ بالميادين والشوارع

ووجه المحافظ، الشكر لشباب وفتيات المحافظة المشاركين في توزيع الورود والحلوى والكروت، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهالي المحافظة.

وقدم نورالدين، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي كفرالشيخ خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات متمنيًا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعًا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم على مصرنا الغالية الخير والرخاء والنماء ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم واستعداداتهم للعيد مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء المحافظة للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.

انتشار بنرات ولافتات تهنئة الرئيس لأهالي كفرالشيخ بالميادين والشوارع

انتشار بنرات ولافتات تهنئة الرئيس لأهالي كفرالشيخ بالميادين والشوارع

انتشار بنرات ولافتات تهنئة الرئيس لأهالي كفرالشيخ بالميادين والشوارع