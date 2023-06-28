نحر 30 رأس ماشية إحتفالاً بعيد الأضحى المبارك وتوزيعها على مستحقيها بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الدور الهام والحيوي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد، وهو ما بدا ظاهرًا في عيد الأضحى المبارك.

تجهيز اللحوم داخل المجازر بالشرقية في عيد الأضحى المبارك

أشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

توزيع اللحوم على الأهالي في عيد الأضحى المبارك

وأوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بدأت الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك نحر 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قري مراكز المحافظة، وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لافتاً إلى أنه تم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية، ويتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بالاداره البيطريه بأولاد صقر.

ويشار إلى أن جمعية الأورمان، انتهت من توزيع 10 طن لحوم مجمده علي المستحقين بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك قبل عيد الاضحي المبارك لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.