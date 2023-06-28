موعد مباراة الزمالك المقبلة

نجح الزمالك في تحقيق فوزًا مهمًا أمام غزل المحلة بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ 31 من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وسيطر الزمالك على المباراة بشكل كامل، حيث أضاع العديد من الفرص المؤكدة للتهديف، بجانب إلغاء هدفين بسبب وقوع اللاعبين في التسلل.

الزمالك والمقاولون.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الزمالك مواجهة قوية تجمع الفريق بنظيره المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم، والمقرر انطلاقها في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة الزمال والمقاولون العرب على قناة "أون تايم سبورتس" والحاصلة على حقوق بطولة كأس مصر لهذا الموسم.

تفاصيل فوز الزمالك على المحلة بالأمس

استطاع الزمالك تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/0، مساء الأمس الثلاثاء في المباراة التي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد السيد زيزو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 15 من عمر الشوط الأول والمباراة.

بينما جاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة، عن طريق بازوكا، مدافع الغزل بعد تسديدة قائد الفارس الأبيض شيكابالا، لترتطم في مدافع المحلة وتسكن الشباك.

بهذا الفوز، استطاع الزمالك الحفاظ على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يستمر غزل المحلة في صراع الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

وتواجها فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، حيث استطاع الأبيض تحقيق الفوز في 59 لقاء، بينما انتصر غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 25 لقاء بجميع المسابقات المحلية.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

فى حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى .