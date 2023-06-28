في أول أيام العيد.. ضبط مخالفات بنحر الأضاحي خارج السلخانة بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحة والتموين والطب البيطري) بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية وصلاحية الأضاحي، والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

مخلفات نحر الأضاحي خارج السلخانة

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القرين بالتنسيق مع إدارة تموين القرين بالإشتراك مع الطب البيطرى بالمرور على محال الجزارة والشوادر، واسفرت الحملة عن تحرير محاضر مخالفة لعدد من جزاري المدينة وذلك لنحر الأضاحي خارج السلخانة.

نحر الأضاحي

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة الصحة العامة والمجازر بالشرقية والإدارة التموينية بالحسينية ورئيس قطاع شمال الشرقية ، وتم التفتيش علي محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات بنطاق ( بندر الحسينية _ الحجازية_ الاخيوة _ سعود _ المناجاة الكبري _ مفارق المطار ) وتم من خلالها ضبط ٣ مخالفات طبيه بيطرية والنحر خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير ٢ مخالفة تموينية لإدارة محال بدون ترخيص.

اقرأ ايضًا.. عدسة الوفد ترصد نحر الأضحية بشوارع مصر القديمة عقب صلاة عيد الأضحى

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية والإدارة البيطرية بالإبراهيمية بمتابعة مجزر المدينة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، واستقبال الأضاحي من المواطنين، والوقوف على مدى جاهزية المجزر ، كما تم المرور على محلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة عملية النحر وفق المعايير وبالمجزر الحكومي، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدي جودتها.

اقرأ ايضًا.. محافظ القاهرة :مجازر العاصمة الحكومية شهدت اقبالًا ملحوظًا من المواطنين لنحر أضاحيهم





وتابعت رئاسو مركز ومدينة منيا القمح، سير العمل بمجازر منيا القمح في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعملية نحر الأضاحي، والنظافة العامة، واشتراطات الأمن والسلامة المهنية، والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، لتكون المجازر على أتم استعداد لإستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، والتأكد من نظافه المكان، مع الكشف علي الاضحية من قِبل الطب البيطري للضمان سلامة الذبيحة والتنبية بعدم النحر خارج المجازر، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.