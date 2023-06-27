سلسلة طويلة من السيارات تقل الأضاحي للقاهرة.. شاهد

شهد طريق القاهرة إسكندرية الزراعي، اليوم الثلاثاء، حركة كبيرة لسيارات النقل التي تقل الأضاحي إلى القاهرة من أقاليم الوجه البحري.

وتنوعت الأضاحي المنقولة ما بين البقري والجاموسي والضأن والماعز، ولوحظ سلسلة طويلة ومتفرقة للسيارات ما يدل على كثرة الأضاحي ووفرتها.

تقربًا لله:

ويحرص المضحون على إرضاء الفقراء تنفيذًا لسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتقربًا إلى الله تعالى، واستجابةً لأمره.

ويصادف عيد الأضحى وقت يشهد فيه سوق المواشي ارتفاع أسعار غير مسبوق نتيجة غلاء الأعلاف وارتفاع سعر العملة الصعبة.

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فضل الأضحية:

وتعتبر الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.

وتعتبر الأضحية شكر لله تعالى على نعمتى المال والحياة، وشعيرة من شعائر الإسلام، وقد شُرعت تقربًا إلى الله تعالى، واستجابةً لأمره، وتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد.

والأضحية دليل على التصديق المطلق والتام بما أخبر به الله عز وجل، وشاهد على صدق إيمان العبد بالله، وسرعة امتثاله لما يحبه ويرضاه.

والأضحية شعيرة يتعلم المؤمن من خلال فعلها الصبر، فكلما تذكر صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله تعالى ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله دافعًا إلى إحسان الظن بالله، وأنه تولد المنحة من رحم المحنة، وأن الصبر سبب العطاء ورفع البلاء.

مجازر مجانية للأضاحي:

وتستعد مجازر المحافظات المختلفة لاستقبال المواطنين، الراغبين في ذبح الأضحية أول أيام عيد الأضحى، وعلى مدار الأيام الأربعة لذبح الأضاحي في المجازر المجانية التابعة للمحافظات.

20 ألف جنيه غرامة:

وقال د. صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إنه يطبق على محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

المجازر الحكومية بالقاهرة:

وهم (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان) لاستقبال الأضاحي وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

أماكن ذبح الأضاحي مجانًا في محافظة الجيزة:

مجزر المنيب بشارع المدبح.

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حى الوراق.

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحى بالمنصورية.

مجزر ناهيا بالمريوطية.

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

مجزرى سقارة والشوبك الغربى بالبدرشين.

مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

مجزر الصف بالصف.

مجزر أطفيح بشارع السوق.

مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح.

أماكن ذبح الأضحية بمحافظة القاهرة.

المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر القليوبية:

- مجزر كفر سعد، ويعد المركز الرئيسي للعاصمة بنها، ومحافظة القليوبية.

- مجزر كفر الجزار بنها طريق بنها ورورة.

- مجزر شبين القناطر طريق شبين القناطر قليوب بقرية نوي.

- مجزر طوخ مدينة طوخ.

- مجزر قها بمدينة قها.

- مجزر قليوب بمدينة قليوب.

- مجزر القناطر طريق خط 13 بنها القناطر قرية شبرا شهاب.

- مجزر الخانكة مدينة الخانكة.

- مجزر الخانكة 2 قرية القلج.

- مجزر كفر شكر شارع الجسر طريق امتداد الكورنيش.

- مجزر حي غرب شبرا الخيمة.

- مجزر العمار طريق خط 13 بنها القناطر