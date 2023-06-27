الإفتاء تكشف حكم استخدام الآلة الكهربائية في الأضاحي

يقبل المسلمون في عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، على تقديم الأضاحي، كإحدى الشعائر الدينية المتربطة به وبأداء فريضة الحج، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله بذبح الفداء عن ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام في يوم النحر.

ذبح الأضاحي يبدأ عقب صلاة العيد وحتى ثالث أيام التشريق

وعلقت دار الافتاء، على استخدام الآلة الكهربائية في الأضاحي، مشددة على أن تجهيز الأضاحي باستخدام الآلة الكهربائية لا مانع منه شرعًا إذا كانت بها سكين أو نحوها تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح.

ووجهت دار الافتاء، عدد من النصائح عند تجهيز الأضاحي، بأنه يراعى القطع من أسفل الرقبة، لا من القفا إلا إذا كان سريعًا جدًّا كضربة السيف.

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أمور يجب فعلها قبل وأثناء ذبح الأضحية:

وهناك عدد من الأمور التي يجب اتباعها قبل تجهيز الأضحية، وفقًا لتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وهي كالآتي.

منع الحيوان عن الأكل نهائي قبل ذبحه بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أي بكتريا تلوث الذبيحة.

شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم.

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وفي هذه الحالة ينزف بشكل كامل ولا تتأثر جودة اللحمة من حيث الطعم والرائحة والملمس.

ولابد من أن تكون أداة الذبح حادة جدًا، حتى لا تعذب الحيوان أثناء الذبح.

ويجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء عند الذبح، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل.

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويستعد الكثيرون لذبح الأضاحي بدءًا من يوم العيد عقب الصلاة، وحتى ثالث أيام التشريق، ونشهد سلوك غير حضاري وهو إقبال البعض على نحر الحيوانات المخصصة للأضاحي في الشواع، وهذا السلوك ويسبب أضرارًا لصحة الإنسان والبيئة.

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الجيزة، عن فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يصطحب صاحب الذبيحة الجزار الخاص به.



وسيتم توقيع عقوبة على النحر في الشارع وإقامة شوادر للأضاحي خلال عيد الأضحى، بقيمة غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه، وتأتي هذه العقوبات نظرًا لأن نحر الأضحية خارج المجازر بالشوارع العامة، يؤدي إلى تلوث البيئة، وتعد خطرًا على صحة الإنسان.