الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

وصفة سحرية للترطيب العميق للشعر المتأذي من الحرارة

ترطيب الشعر
ترطيب الشعر

عيد الأضحى المبارك .. تعاني صاحبات الشعر المتأذي من الحرارة من مظهر غير صحي أو مرغوب فيه، مما يفقدها ثقتها في نفسها ويقلل من جمالها، لذا نقدم لك طريقة صحية للترطيب العميق وجعل الشعر صحي ولامع فى العيد.

ترطيب الشعر

الصبار والبلسم

عيد الأضحى المبارك.. أبسط طريقة لترطيب الشعر هي إضافة مرطبات طبيعية على الشامبو والبلسم الخاليين من المركبات الكيميائية مثل السيلكون والسلفات. الصبار مثلًا مرطب طبيعي يسهل امتصاصه داخل الخصلات.

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عيد الأضحى المبارك .. اصنعي ماسك الموز لتنعيم الشعر من أول مرة

طريقة الاستخدام:

استخدمي حوالي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج أو المتوفر في متجر موثوق. تأكدي أنه طبيعي ودون أي إضافات. استخدمي البلسم على النحو التقليدي لكن عليكِ تركه على شعركِ مدة أطول من البلسم العادي لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

 

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دواء جديد يُحدث ثورة في علاج الثعلبة ويعيد نمو 80٪ من الشعر للمرضى

بمجرد تطبيقه، مشطي شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان لتوزيع المنتج بسهولة أكبر والتخلص من أي عقد وتشابكات تصاحب الشعر الجاف والتالف عادةً.

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