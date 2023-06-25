برزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ويشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هي هيئة حكومية سعودية، تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 22 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفقًا لما جاء على ويكيبيديا.

التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الوظائف الشاغرة لديها، جاءت بالمسيمات التالية:

مدير قسم تجربة المستخدم.

مهندس أول عمليات الشبكة.

أخصائي عمليات التطبيق.

مدير إدارة الإصدار.

مهندس برمجيات رئيسي.

شروط التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وتمثلت الشروط التى يجب أن تنطبق على المتقدمين لشغل وظائف هيئة الجمارك والزكاة فيما يلى :

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس والدكتوراه والماجستير.

أن يجيد الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

أن يجيد اللغة الإنجليزية جيداً.

موعد التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأشارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة، اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 25 يونيو الجاري، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ويمكن التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــا).