وظائف شاغرة للشباب.. تعرف على موعد التقديم

وظائف شاغرة للشباب.. يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للإعلان وظائف جديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، في أكثر من تخصص وقطاع تابع للوزارات أو الهيئات المختلفة.

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن الوظائف، إذ كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن وظئف جديدة سيتم الإعلان عنها خلال شهر يونيو الجاري.

بوابة الوظائف الحكومية

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، والتي طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في كافة مراحل المسابقات المركزية.

خطيب بوزارة الأوقاف

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وقت سابقٍ عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و ٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.

وزارة الأوقاف

وقد أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣ ، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وكان تسلم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في وقتٍ سابق مطلع الشهر الجاري من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في عام ٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقًا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

كما وجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.