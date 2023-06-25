طريقة التسجيل في وظائف برنامج العمل عن بعد بالسعودية

تصدر برنامج العمل عن بُعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.

برنامج العمل عن بُعد

يشار إلى أن برنامج العمل عن بعد، هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

وظائف برنامج العمل عن بُعد

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن وظائفها المتاحة للعمل عن بُعد متاحة في الكثير من المجالات منها:

كاتب إداري عام.

مساعد إداري.

كاتب استعلامات عامة.

كاتب حسابات.

كاتب إداري.

اختصاصي تسويق.

أخصائي مبيعات.

مندوب مبيعات.

مدخل بيانات.

طريقة التسجيل في وظائف برنامج العمل عن بعد

الدخول على بوابة العمل عن بعد.

النقر على أيقونة (حساب جديد) ثم إنشاء حساب عامل عن بعد.

انشاء الحساب الالكتروني في البوابة.

حمل السيرة الذاتية.

سيظهر الملف التعريفي.

التقديم على الوظائف المتاحة.

شروط وظائف برنامج العمل عن بعد

ونوهت إدارة برنامج العمل عن بعد، أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، والتي جاءت كالتالي: