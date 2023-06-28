خطورة الافراط في تناول اللحوم خلال العيد

يعد تناول اللحوم من شعائر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إذ يتناول أغلب الأشخاص ولاسيما في العيد كميات كبيرة من اللحوم ، فعلى الرغم من فوائدها، ولكن قد يُسبب الإفراط في تناولها العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى:

صعوبة الهضم والإصابة بالإمساك، حيث إن اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها ولا تحتوي على الألياف.

يؤدي الإفراط في تناول اللحوم إلى الإصابة باضطرابات المعدة وفي عملية الإخراج.

كما يؤدي الإفراط في تناولها من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان القولون، وسرطان البنكرياس، وسرطان المعدة.

يؤدي تناول الكميات الكبيرة من البروتين المتواجد في اللحوم إلى زيادة فقدان الكالسيوم في البول وهو أمر ضروري لبناء عظام قوية.

الإفراط في تناول اللحوم يؤثر سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، حيث تتحلل إلى حمض اليوريك والذي يسبب ذلك.

قد تسبب اللحوم في ارتفاع خطر الكوليسترول الضار في الدم مما يُزيد فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

ويؤدي تناول اللحوم إلى الإمساك، وذلك لأنها لا توفر الألياف.

كما يمكن أن تزداد احتمالية الإصابة بالأمراض، وخاصة المتعلقة بالمناعة والفيروسات.

