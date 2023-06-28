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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك على كورنيش النيل

كورنيش النيل
كورنيش النيل

حرص المواطنين على الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بشوارع القاهرة المختلفة عقب الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، حيث توافد المواطنين والشباب والأطفال على كورنيش النيل وكوبري أكتوبر للاحتفال بأول أيام العيد.

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توافد المواطنين 

 

وقد توافد الآلاف من مواطني القاهرة، والمحافظات الأخرى منذ الصباح الباكر، على كورنيش النيل، للاحتفال بعيد الأضحى.

واستقل عدد من الزائرين، "الأتوبيس النهري"، في رحلة نيلية، للاستمتاع بأجواء العيد.

 

كورنيش النيل 

فيما حرصوا على التقاط الصور التذكارية المختلفة بالملابس الجديدة، وركوب الحنطور والخيل، وشراء الورد والبلالين.

والجدير بالذكر أنه كانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، قد رفعت درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أجهزة الأحياء، الواقعة في نطاق نهر النيل، بتكثيف الخدمات بطول الكورنيش، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين، ونشر الخدمات الأمنية، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

كورنيش النيل 

 

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