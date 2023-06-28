بهدايا وألعاب.. محافظ الأقصر يهنيء محاربي السرطان الصغر بعيد الأضحى

هنأ المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محاربي السرطان الصغر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وحرص محافظ الأقصر، على إرسال مجموعة من الهدايا والألعاب للاطفال بالمستشفى.

محافظ الاقصر يدخل البهجة والسرور على محاربي السرطان الصغار



وأكد محافظ الأقصر، أنه ولابد من تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال مرضي الاورام السرطانية، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مشيرًا إلى أنه حريص على تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات الخيرية والدور الاجتماعي الذى تلعبه في تخفيف الاعباء عن أهالى الصعيد.

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وأعرب عن سعادته فى إدخال الفرحة على أطفال مستشفى شفاء الأورمان، واحتفالهم بالهدايا والالعاب خلال العيد، متوجهًا بالتهنئة لكافة العاملين بمؤسسة شفاء الأورمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المستشفى هى نموذج يحتذى به فى الانضباط، وما تقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية.

واشاد بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الاقصر من خلال مستشفي شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان، الشكر لمحافظ الأقصر على مبادرته وحرصه على توفير الهدايا والالعاب لأطفال مستشفى شفاء الاورمان لسرطان الأطفال، مشيرا إلى أن هذه المبادرات لها تأثير إيجابى على الأطفال المرضى، والذى ينعكس إيجابياً على حالتهم الصحية طوال رحلتهم العلاجية .