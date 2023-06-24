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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

يستكمل رحلته إلى أسوان بمركب نيلية

جوارديولا وأسرته يزورون معابد الكرنك في الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

استقبلت محافظة الأقصر السبت، بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب انتهاء زيارته للقاهرة، وتفقده الأهرامات ومزارات سياحية أخرى، برفقة أسرته، لقضاء إجازة الصيف في مصر.

كان في استقبال المدير الفني لنادي "السيتيزنز" دكتور الطيب غريب، مدير معابد الكرنك، والسيد محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافي،  وقيادات المعبد، وسط ترحاب من قيادات السياحة بمدينة الشمس، وأجواء من البهجة والسعادة من جانب أسرة جوارديولا؛ لزيارتهم للمناطق الأثرية في مصر.

شملت جولة جوارديولا وأسرته تفقد البحيرة المقدسة، ومعبد خونسو، كما التفوا حول الجعران، ليستكمل المدرب الإسباني جولته السياحية بزيارة معبد الأقصر.

ومن المقرر أن يتوجه جوارديولا وأسرته إلى محافظة أسوان، بعد زيارة آثار البر الغربي بمدينة الأقصر والتي تضم معبد الملكة حتشبسوت، معبد هابو، ومقابر وادي الملوك.

وينتقل المدرب الإسباني إلى أسوان يوم الأحد لاستكمال رحلته السياحية للآثار المصرية، على متن فضية نيلية، تعد إحدى أفخم المراكب النيلية ذات الخدمات الفندقية والأجنحة الفاخرة.
 

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