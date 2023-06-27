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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حبس 9 عناصر إجرامية قبل ترويجهم المخدرات فى ليلة العيد

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

قررت النيابة العامة، حبس 9 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى دمياط.

 

كان قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، وجه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) وأقسام شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر - السرو) ؛فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات  (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جراما - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16 كيلو جراما  - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين " لـ 6 منهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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