الآلاف من جنسيات مختلفة يحتفلون بالعيد في ساحات جامع الأزهر

شهدت ساحات الجامع الأزهر توافد الآلاف لتأدية صلاة عيد الأضحى، من مختلف الجنسيات والأعراق المختلفة، وخاصة من الجاليات الأفريقية والآسيوية.

وشهدت ساحات جامع الأزهر أجواء احتفالية مختلفة، من قبل المصلين الذين حرصوا على الاحتفال مع أطفالهم بالبالونات والحلوى الملونة داخل ساحات المسجد.

وبدأت صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظتي القاهرة والجيزة في تمام الساعة 6:21 صباح اليوم الأربعاء.

في هذا السياق قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب، لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي، ففي حديث أُمِّ عَطِيَّةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" (متفق عليه).