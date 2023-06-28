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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

صلاة عيد الأضحى بمسجد حسن يوسف بـ 6 أكتوبر.. صور

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

حرص الآلاف من المواطنين على صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد حسن يوسف بـ 6 أكتوبر، وسط أجواء احتفالية وحالة من البهجة بين الأسر والشباب والأطفال.

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محافظ الغربية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد السيد البدوي بطنطا

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الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بـ 2263 ساحة بقنا

فيما تبادلت الأسر التهاني والتبريكات عقب صلاة العيد، مع الحرص على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال.

وبدأت صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظتي القاهرة والجيزة في تمام الساعة 6:21 صباح اليوم الأربعاء.

في هذا السياق قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب، لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي، ففي حديث أُمِّ عَطِيَّةَ(رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" (متفق عليه).

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