عيد الأضحى المبارك .. اصنعي ماسك الموز لتنعيم الشعر من أول مرة

استخدميها للعيد

ترغب كل أمرأة في الحصول على شعر طويل وناعم، للتألق في عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي نقدم لك خلطة الموز السحرية لتنعيم الشعر من أول مرة.

طريقة تحضير ماسك الموز للشعر

المكونات:

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون العضوي.

3ثمرات من الموز.

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي قشور الموز والزيوت في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج لين ومتجانس.

ثم، ضعيه على نار هادئة حتى يغلي.

انتظري حتى يبرد، قبل تطبيقه على شعرك تماماً.

انتظري ساعتين قبل شطفه بالشامبو الخالي من الكبريت، واستمتعي بشعر ناعم كالحرير.