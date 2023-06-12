نصائح للحصول على شعر صحي وطرق العناية به

تهتم المرأة بشعرها بصفة خاصة، حيث تعتبر الشعر هو عنوان جمالها وطريقة لإبراز مدى جمالها وثقتها بنفسها أمام الجميع، ولكن قد تواجه النساء العديد من المشاكل التي قد تؤثر عليها بالسلب وهي أن لا يكون شعرها ذو مظهر جذاب وصحي ولكنه يكون جاف وهايش وبه بعض المشاكل، ولذلك نقدم في هذا المقال بعض النصائح لكي تستعيدي ثقتك بنفسك أمام الجميه وعدة الجاذبية لشعرك.

شعر متشابك

نصائح للعناية بشعرك

يجب عليك عدم استخدام الماء الساخن أثناء غسيل الشعر، وذلك لأن الماء الدافئ يؤثر على فروة الرأس والشعر وكذلك يؤثر بالسلب على الأعصاب الموجودة في فروة الرأس وأيضًا لا يجب استخدام الماء البارد لأنه لا يقوم بتنظيف الشعر، ولكن يجب استخدام الحل الوسط، وهو الماء الفاتر أي أنه ليس بالساخن ولا بالبارد.

يمكنكِ أيضًا استخدام البلسم بدلًا من الشامبو، وذلك لأن الشامبو يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر، فيمكنك استخدام البلسم بدلا منه في أغلب الأيام، وتخصيص مرة واحدة فقط في الأسبوع تقومين فيه بغسله بالشامبو، خاصًة مع الطقس الحار المليء بالأتربة، وبمرور الوقت يتحسن الشعر ويقلل من الشعر الضعيف ويقويه، وإذا قمتي باستخدام الشامبو فيجب أن تقومي باختيار نوع الشامبو المناسب لشعرك، فيجب أولًا أن تعرفي للشعر 3 أنواع الشعر الجاف، وهو بحاجة للعناية والترطيب القوي والدائم، والشعر الدهني، وهو بحاجة للإهتمام أيضًا، ولكن لا يحتاج إلى ترطيب عالٍ، وأخيرًا الشعر المختلط وهو يحتاج لعناية خاصة، واستخدام مرطبات خفيفة تعيد صحة الشعر فقط دون تراك الدهون عليه، ولذلك يجب أن تعرفي نوع شعرك أولًا ثم استخدام الشامبو المناسب له.

علاج تشابك الشعر

لا يجب تمشيط الشعر بسرعه، وذلك لأن معظم النساء يمشطون شعرهم بسرعة بالغة، ولكن الاستمرار في هذه الطريقة تجعلهم يحصلون على شعر متقصف وقابل لأن ينحل بكل سهولة وسرعة، ولذلك يجب أن تتمهلين في تمشيط شعرك وعدم السرعة أو الاستهتار أثناء التعامل مع شعرك، ومراعاة تمشيط شعرك من الأسفل ثم الأعلى، حتى تتفكك العقد لا تتراكم وتتزايد،وسوف تلاحظين الفرق في النتيجة، إذ تحصلين على شعر صحي وطويل، وتقل نسبة تساقطه بشكل كبير.