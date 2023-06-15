خلطات سريعة لتكثيف شعر الحاجب

يبدأ وضع المكياج وتطبيق مساحيق التجميل برسم الحاجب والعينين، وذلك لدورهما الكبير في جذب الأنظار واهتمام الآخرين.

ولذلك نجد النساء أكثر حرصًا على الاهتمام بصحة عيونها وتحرص على ان تكون خالية من الهالات السوداء، وتطبق الوصفات التي تعتني بقوة الرموش وتطولها، كما تحرص على العناية بالحواجب ومحاولة تكثيفها وتسريع نموها.

وهناك الكثير من السيدات يتمنون حواجب كثيفة ومنهم لا يستطيعون الحصول عليها وذلك نتيجة الشيخوخة ونقص التغذية، وسوء تطبيق مستحضرات التجميل، و لهذا يمكنكم حل هذه المشكلة بسهولة مع بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي نقدمها لكم فيما يلي.

زيت الخروع

قومي بتدليك كل حاجب لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل واغسليه، كرري الوصفة بضعة أيام و ستلاحظين الفرق.

جل الصبار

قومي بتدليك كل حاجب لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة واغسليه، كرري الوصفة مرة في الأسبوع.

عصير البصل

اطحني البصل وافركي العصير الذي استخرجته منه على كل حاجب، أتركيه حتى يجف، ثم اغسله، كرري الوصفة مرة في الأسبوع، وستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.

زيت جوز الهند

بتدلكه كل ليله على الحواجب، ثم أتركيه طوال الليل وغسيله في صباح اليوم التالي وستلاحظين الفرق.

الحليب

خذي وعاء صغير من الحليب وإستخدمي كرات القطن، فركها بلطف على الحاجبين، واتركيه حتى يجف من ثم اغسليه، كرري الطريقة لبضعة أيام و ستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.

الفازلين

ادهني منطقة الحاجب مرتين أو ثلاث مرات يوميا وستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.