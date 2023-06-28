عيد الأضحى .. الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحوم

دقائق قليلة تفصلنا عن تطبيق إحدى السنن التي يطبقها الكثير من الناس، وهي "الأضحية"، ويحتار البعض في الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحم لتكون سهلة وسريع دون أن تستغرق وقتًا طويلًا لتقطيعها، وفيما يلي نقدم لك أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تقطيع اللحوم.

خطوات يجب اتباعها عند تقطيع اللحوم

أولاً: التقطيع الصحيح

من الأفضل أن نقوم بتقطيع اللحوم بشكل عرضي، حتى نستطيع التخلص من النسيج الطويل في القطعة، ما يضمن إستواءً ونضجاً أسرع وأفضل لقطعة اللحم، كما نضمن كذلك عدم فقدانها للعناصر الغذائية المهمة.

ثانياً: ترك اللحم فترة من الزمن

بعد ذبح الأضحية علينا أن نترك قطع اللحم فترة من الوقت حتى تهدأ قبل البدء بتقطيعها، وذلك حتى تتخلص من الدماء والسوائل الناتجة عن عملية الذبح، ما يساعدنا على تنظيفها بشكل أسرع وأفضل قبل طهيها.

ثالثاً: استخدام الأدوات المناسبة

من الضروري استخدام سكيناً حادة عند التقطيع، فذلك يضمن تقطيعاً جيداً لا يُفقد قطعة اللحم عناصرها الغذائية الهامة، كما يحافظ على طعم اللحوم بعد النضج، ويُسرّع عملية الإستواء.

رابعاً: العمل على السطح المناسب لتقطيع اللحوم

من الضروري استخدام سطح خشبي لتقطيع اللحم عليه، وذلك لضمان ثبات قطعة اللحم وحفاظاً على مذاقها بعد الطهي.

خامساً: الإبقاء على بعض قطع الدهون في اللحم

من الضروري في لحوم الشواء الإبقاء على قطع الدهون الملازمة لنسيج اللحم، لكونها تمنع جفاف وتيبس اللحوم خلال شويها، وتمنحها طعماً لذيذاً.