السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد القوات الجوية

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الآن، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، وذلك بحضور عدد من قيادات الدولة.

فيما تقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعددٍ من كبار قيادات الدولة، وكبار الكتاب والصحفيين.