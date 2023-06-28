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الآلآف يؤدون صلاة عيد الأضحى بجامع الأزهر.. صور عيد الأضحى .. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد القوات الجوية

الرئيس السيسي بصلاة
الرئيس السيسي بصلاة عيد الأضحى

 

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الآن، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، وذلك بحضور عدد من قيادات الدولة.

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توافد مئات الأسر على المساجد والساحات بفيصل لتأدية صلاة عيد الاضحى.. صور

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حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

فيما تقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعددٍ من كبار قيادات الدولة، وكبار الكتاب والصحفيين.

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