غدًا بعد صلاة العيد.. الأورمان تبدأ في ذبح الأضاحى بمجزر كفر الشيخ بسخا

تبدأ غدًا جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك الى عصر آخر أيام التشريق في الانطلاق لذبح أضاحيها داخل مجزر كفر الشيخ بسخا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأكد الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 21 ألف و500 كيلو لحوم بلدية ومستوردة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفرالشيخ.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة كفر الشيخ يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه الجمعية

وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم تقريباً وأن حصة محافظة كفرالشيخ 21 ألف و500 كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان قد استفتت دار الإفتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى وإجازات دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة وإجازات جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضع.