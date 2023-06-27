وقفة عرفة تذكر المسلمين بيوم القيامة.. فيديو

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، من جبل عرفات، إن يوم عرفة يجتمع فيه الحجيج من كل مكان على جبل عرفات يستوي فيهم الفقير والغني والشريف والوضيع والعالم، حتى يستشهدوا ويستشعروا معنى يوم البعث والنشور، مضيفًا: “كل آتيه يوم القيامة فردا، وعلينا ان نستشعر اننا نعرض انفسنا وقلوبنا على الله”.

وأضاف أن يوم عرفات يختصر حياة الانسان، والنشور حيث يجتمع الناس في صعيد واحد “أرض المحشر” يعرضون أحوالهم على الله سبحانه وتعالى لعله ينظر إليه بنظرة الرحمة.

الله ينزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة

وأوضح أنه من كرم الله في يوم عرفة المبارك أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ويستجيب دعاء الداعين، واستغفار المستغفرين وتلبية الملبين، ولا يستجيب لهم فقط، بل يستجيب لهم حتى في من شفعوا فيه، من المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.

وأشار إلى أن ذلك يدل على غنى الله وفضله وكرمه بالعباد، متابعا: “الله سبحانه وتعالى من كرمه فتح لنا مدة الدعاء ساعات طويلة، ثم بعد ذلك ألهمنا أيضا الدعاء على ألسنة الرسل ببراءة”.

جاء ذلك خلال لقاءه مع قناة “الناس” اليوم الثلاثاء.