كيفية الفوز بأجر حج وعمرة من البيت.. فيديو

قدم الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، نصيحة لكل من لم يحالفه الحظ في الفوز بأجر العمرة والحج خلال العام الحالي.

وقال قابيل خلال أدائه مناسك الحج من جبل عرفات، إن على الشخص الذي يتمنى أن يزور بيت الله الحرام ولا يستطيع أن يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس يدعو الله ويذكره، منوهًا إلى أن الله سيكتب مقابل ذلك أجر حج وعمرة كاملة.

واستشهد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، بالحديث النبوي الشريف: " من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلّى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة".

النفير إلى مزدلفة

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس يوم عرفة بالنفرة إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقف الحجاج على جبل الرحمة والدعاء لله.

ومكان مشعر مزدلفة هو الآن بكامل استعدادة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والقادمين من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة، وخطط الاستعداد في مشعر مزدلفة يبدأ من خلال استعداد قطار الحرمين والطرق الخاصة بالمارة والوجبات والإعاشة التي تنتظر حجاج بيت الله الحرام جميعها بكامل استعدادها، وجاء ذلك خلال فيديو نشرته فضائية “الإخبارية”.

ويتوجه حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر المزدلفة لجمع الجمرات، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى لاستكمال مناسك الحج.

وفي هذا التوقيت من يوم عرفة يرفع الحجاج كفوفهم إلى الله من على جبل الرحمة في مشعر عرفات بالدعاء، ويستحب فيه الإكثار من الدعاء كما ورد في السنة النبوية، أن دعاء يوم عرفة مستجاب، وانتشر مقطع فيديو لأحد الحجاج في حالة من الدعاء والبكاء، ورفع حاج كفوفه لله من على جبل الرحمة في مشعر عرفات.