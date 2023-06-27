أمين الفتوى عن زيارة القبور في العيد: بلاش أول يوم.. فيديو

يحرص المصريون على زيارة القبور في أول أيام العيد، من أجل زيارة أقاربهم الذين فارقوهم، وينظفون المقابر ويزينوها بالورود والأزهار، ويدعون للموتى بالرحمة.

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العيد للفرح والسعادة، وبالتالى يجب أن يكون سببا للفرح ولغلق أبواب الحزن، متابعا: “زر أقاربك الأحياء وأقبل على الله في أول يوم العيد ولا تجعله سبب في الحزن”.

وأضاف: "لما حد يجيى يقولك روح زيارة المقابر نقوله ماشى مفيش مانع إنك تزور المقابر، بس ميبقاش أول يوم العيد، ممكن تروح ثانى يوم العيد".

أدعية للمتوفي عند زيارة القبور

من الأدعية التي يمكن أن ندعو بها عند زيارة القبور، منها الدعاء بالرحمة: "اللهم اغفر لأهلِ هذه المقبرة وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم الجنة بغير حساب".

الدعاء بالمغفرة: "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتب عليهم وتوفهم مع الأبرار".

الدعاء بالثبات في القبر: "اللهم إني أسألك الثبات في القبر والإيمان باليوم الآخر".

الدعاء للميت بالجنة: "اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار".

الدعاء بالتوبة: "اللهم إني أسألك التوبة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة".

الدعاء بالشفاعة: "اللهم اجعلني ممن يستشفع لهم الملائكة والنبيون يوم القيامة".

الدعاء للمسلمين جميعاً: "اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات".

ويمكن للمسلمين أيضًا أن يقرأوا القرآن الكريم ويصلوا الصلوات النافلة في المقبرة، وذلك لأن الصلاة والقراءة تعتبر من الأعمال الصالحة التي يجري الثواب عليها، وتعزيز الروابط الروحانية بين المسلمين والموتى.

جاء ذلك خلال لقاءه مع قناة “الناس”، اليوم الثلاثاء.