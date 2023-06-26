حكم صلاة عيد الأضحى في المنزل.. فيديو

عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية في العالم الإسلامي، ويحتفل به المسلمون في مصر - كغيرهم من المسلمين في جميع أنحاء العالم، بعد انتهاء فريضة الحج في العاشر من ذي الحجة.

ويتوجه المسلمون إلى المساجد لأداء صلاة العيد والاستماع إلى خطبة العيد التي تذكرهم بأهمية التقوى والإيمان والتضحية في سبيل الله، ولكن هناك البعض من يفوت الصلاة، ولا يعرفون ما إذا كانوا يستطيعون قضائها في المنزل أم لا؟.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة العيد ركعتين، تتميز بزيادة التكبيرات فى الركعة الأولى 7 تكبيرات، قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفى الركعة الثانية 5 تكبيرات، قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وهذا هو وجه الاختلاف فى الصلاة.

وأضاف أن خطبتى العيد سنة، ويكونوا بعد الصلاة، ويستحب حضورهم وبعدها الانصراف، ويستحب الحديث فيهم عن أحكام العيد وصلة الرحم.

وتابع: "من فاتته صلاة العيد، فى الساحة أو المسجد، يمكنه أن يصليها فى المنزل أو فى جماعة فى المنزل، أو فرادى، لكن السنة فيها أن تكون فى جماعة".



موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات

ووفقًا لتحديد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة وكافة المحافظات بمصر، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 جاءت على النحو التالي:

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6.21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20 دقيقة صباحًا.

جاء ذلك خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين.