أحمد موسى ينفعل بسبب انهيار عقار الإسكندرية ويفضح المتسببين.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الفيديوهات للحظة انهيار عقار مكون من 13 طابق، في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة صباحا، اليوم الإثنين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن العقار المنهار قع في إحدى المناطق التي يقصدها الراغبين في التنزه على شواطئ الإسكندرية، وهي مكتظة بالسكان، لأن هذا الوقت موسم السياحة والمصيف في الإسكندرية.

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن هناك العديد من شهود العيان، التي تقول إن هذا العقار مكتظ بالمواطنين والسودانيين، كما أن البعض يقول أن هذا العقار خالٍ من السكان، مضيفًا أنه لا يوجد أحد يستطيع تفسير الأمر.

أكثر محافظة بها مبان مخالفة

ونوه إلى أن محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التي تملك مبان مخالفة، حيث تم رصد 133 ألف حالة مخالفة بناء من 2011 إلى 2020، لافتًا إلى أنه عند حدوث أي حادث مأساوي مثل انهيار العقار، تطرح العديد من التساؤلات عن تراخي الحكومة، ولكن المتربصين يتصيدون الأخطاء.

وأشار موسى، إلى أن عندما تقوم الدولة بإنشاء مدن جديدة، أو نقل المواطنين لمكان آخر لتطوير العقارات المخالفة، يقولون أن الحكومة تهجر المواطنين، معلنًا أنه كان يوجد دور مخالف في المبنى لكن تقاعص المجلس المحلي في إزالته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة مواطنين، واستخراج جثمان، من تحت أنقاض في عقار الإسكندرية المنهار، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، مشيرا إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسبا لوجود أي مصابين أو حالات وفيات أخرى.

كانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ورفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة، كما تستمر حالة الاستعداد في المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث وهي مستشفيات (شرق المدينة - أبوقير - الجمهورية -راس التين - جمال حمادة).

وأكدت الوزارة استمرار أعمال رفع الأنقاض من قبل الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وكذلك إجراءات التعامل الطبي من قبل هيئة الإسعاف المصرية، وجاري المتابعة.