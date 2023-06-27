عاجل
نويل روبنسون متهم بالتشكيك في الحضارة الفرعونية وفنانة تفتح النار على أصحاب البشرة السمراء الرئيس السيسى يهنئ الرئيس السورى بشار الأسد بعيد الأضحى ولي العهد السعودي يصل مِنى للإشراف على راحة الحجاج.. فيديو بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع هاري كين
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

اختياراتي لـ أحمد سعد تجمع مليون مشاهدة

أحمد سعد
أحمد سعد

جمعت أغنية “اختياراتي” للفنان أحمد سعد، مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها، إضافة إلى احتلالها المرتية الثانية في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

 

أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذي من المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى 2023.

txt

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد تعلن عن حملها الثاني بجلسة تصوير نارية

وتقول كلماتها:" هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

انا مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه

مش فاتح تاني الباب دا انا كل مجايبي هباب

وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حيااااااتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبه المصيبه ليه ".

 

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

كان قدم المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية بعنوان “منستهوش”، ضمن أحداث مسلسل الأجهر للفنان عمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

 

وتقول كلمات الأغنية:" منستهوش

ولو هو فاكرني نسيت اكيد غلطان

محدش حب حد قدر علي النسيان

فراقه تعبني وكسرنيسايبلي حاجات تفكرني

واكتر حاجة وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

واكتر حاجه وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

دانا من بعده ايامي مبتعديش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيش

عليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش

مابوحشهوش

يارب يخيب الظن اللي جوايا

ويطلع فاكر اللي عاشوا ويايا

كلامنا وضحكنا هزارنا

ماكنش في حاجة تكسرنا

بعيدنا وهو من يومها عامل انه مابيهموش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيشعليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش ".

مواد متعلقة

فيفي عبده تخطف الأنظار بمكياج لافت في حفل ملكة جمال الجنوب

أحمد سعد يحرج سمية الخشاب على الملأ برد فعل صادم (شاهد)

د. أيمن محسب: "حزب الوفد شارك في الحوار الوطني بمئات الأطروحات والحلول"

عبدالعزيز مخيون في حواره «للوفد»: «سوق الكانتو» و«المداح» يحملان رسائل إنسانية قوية

عزة مصطفي تنعى محمود بكري.. فقدنا صعيدي شهم وجدع (فيديو)
الجريدة الورقية