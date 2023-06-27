يوم عرفة| 3 محاذير من "الحج والعمرة " لضيوف الرحمن

يوم عرفة.. حذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من 3 أفعال يحذر من الإقدام عليها أثناء آداء فريضة الحج.

وتمثلت تلك الأفعال بحسب تصريحات الوزارة “الحج والعمرة” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في:

تجنّب صعود الجبال في المشاعر المقدّسة؛ حرصًا على سلامتهم.

تجنّب صعود الجبال والمناطق العالية، وتجنّب التحرك على الصخور غير المستقرّة.

تجنّب الخروج من مسارات التفويج، والإلتزام بتوجيهات المنظمين ورجال الأمن.

الوقوف بجبل عرفات

و يعد الوقوف بجبل عرفات أحد أركان الحج الأساسية فمن لم يقف على جبل عرفات من الحجاج ولو مارًا عليه، فحجه باطل كما قالت الإفتاء.

ولجبل عرفات عدة أسماء حيث يطلق عليه المشعر الحرام والمشعر الأقصى وجبل الرحمة وإلال، ويقع بين مكة المكرمة والطائف، حيث يقع عرفات على بعد حوالي 20 كيلو مترًا شرقي مكة المكرمة بالسعودية، ويقف فيه الحجاج لأداء ركن الحج الأعظم،

فيما روت دار الإفتاء إن عرفات ليس من الحرم، وكان الناس في الجاهلية لا يذهبون إليه ويقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، ويبلغ جبل عرفات نحو ميلين طولا ومثلهما عرضا، وتوضع عليه علامات وكتابات توضح حدود جبل عرفات من غيره.

أكبر موسم حج في التاريخ

وتجدر الإشارة إلى أن حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، التاسع من شهر ذي الحجة، صعدوا اليوم إلى جبل عرفة عند شروق شمس اليوم لأداء ركن الحج الأعظم و الوقوف بعرفة بعد أن قضوا في مشعر منى يوم التروية.

وعند غروب شمس اليوم ينطلق حجاج بيت الله الحرام ، إلى مزدلفة للمبيت فيها، ومنها إلى موقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

كان أكثر من 1.62 مليون حاج قد توافدوا أمس الاثنين من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى لقضاء يوم التروية، في أجواء شديدة الحرارة، حيث تستضيف السعودية أكثر من 2.5 مليون حاج من 160 بلدًا هذا العام في بأكبر موسم حج في التاريخ، بحسب تصريحات المسئولين بوزارة الحج والعمرة بالصحف العالمية.