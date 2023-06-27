مشاعر الفرح تطغى على حاجتين اثنين في مشعر عرفة (فيديو)

طغت مشاعر من الإيمان والفرح على حجاج بيت الله من أداء مناسك الحج من مشعر عرفة، وذلك قبل دقائق من النفرة إلى مزدلفة.

الدقائق الأخيرة قبل النفرة من مشعر عرفة إلى مزدلفة

وأظهر فيديو أذاعته فضائية "الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، مشاعر من الفرح الكبير بين حاجتين في مشعر عرفة قبل دقائق من الذهاب إلى مشعر مزدلفة، وسط خشوع كبير من الحضور والدعاء لعدد من الحجاج.

فيديو | مشاعر الإيمان والفرح تطغى على حاجتين في مشعر عرفة قبل دقائق من النفرة إلى #مزدلفة



⁧#يوم_عرفة⁩

⁧#بسلام_آمنين⁩ pic.twitter.com/ptSEyTjdiE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023

واستقر ضيوف الرحمن بمشعر عرفات لأداء أركان الحج الأعظم، الدقائق الأخيرة قبل النفرة من عرفة إلى مزدلفة بصوت المذيع حسين نجار.

ويعد أفضل الأعمال يوم التروية للحاج هو الإحرام في وقت الضحي، بعد الاغتسال والتطيب، ثم الانطلاق إلى منى والصلاة فيها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، لكن من دون جمع، كما يسن للحاج المبيت في منى.



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نصائح وزارة الحج والعمرة للحجاج في مشعر عرفة



نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عددا من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي:

إتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.

الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهي الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.

نصائح للحجاج في استغلال الوقت بالدعاء

أفضل الدعاء وأقربه لإجابة الله هو دعاء يوم عرفة.

ادع الله بالطريقة الأقرب إلى قلبك، فالله يعلم السر وأخفى، وأعظم الدعاء ما اتفق فيه القلب واللسان.

استجمع قلبك في الدعاء، واستحضر أن الله يدنو في هذا الوقت من عباده ليجيب دعاءهم.

ادعُ الله بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية التي تحفظها.

وصايا للحجاج في الوقوف بعرفات