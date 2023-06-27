مباشر الآن.. تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا من جبل عرفات الآن.. تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم في مكة المكرمة.

يوم عرفة.. يوم شرّفه الله.. يوم عظّمه الله، حيث يباهى الله بأهل عرفة أهل السماء، إنّه يوم العتق من النيران، ويوم الطاعة والإجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد سمي يوم عرفة بهذا الاسم، لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، وقيل إن عرفة سمي بذلك لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته.

الوقوف بجبل عرفات

ويعد الوقوف بجبل عرفات أحد أركان الحج الأساسية فمن لم يقف على جبل عرفات من الحجاج ولو مارًا عليه، فحجه باطل كما قالت الإفتاء، حيث أنه اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام وأتم فيه النعمة، ومن فضائل يوم عرفة أن الدعاء فيه مستجاب ففي يوم عرفة قال رسول الله ﷺ: ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة رواه مسلم.

ونظرًا لأهمية اليوم فهناك أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، حيث أنَّه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى استحباب صيام يوم عرفة إِلاَّ لِلْحَاجِّ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ أخرجه مسلم، وفى الحديث: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله عز وجل: "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" [الحج:28] ومن أفضل أوقات الدعاء في هذا اليوم من بعد صلاة الظهر وحتى غروب شمس يوم عرفة.

وقد وردت أحاديث متعددة تبين فضل يوم عرفة من بينها، أنه ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وفي توضيحها لمعنى الحديث كشفت دار الإفتاء أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

بث مباشر من مكة المكرمة الآن..